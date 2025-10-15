El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La multinacional IBM instala en San Sebastián el IBM Quantum System Two, el sistema cuántico modular más avanzado y el primero que se ubica en Gipuzkoa y que se inaugura con un acto institucional que preside el lehendakari, Imanol Pradales. EFE

Nueva era tecnológica

El estreno en Euskadi del ordenador cuántico más potente de Europa es un salto colosal para aplicar la ciencia en la mejora de la vida cotidiana

Editorial

Editorial

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La puesta en marcha del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián constituye un colosal salto adelante en la carrera por el uso de la ... más absoluta innovación en la mejora de los asuntos que más nos importan en la vida cotidiana. El equipo Quantum System Two, inaugurado ayer por una amplia representación institucional vasca en el campus de Ikerbasque, abre en la práctica una nueva era tecnológica. Sitúa a Euskadi en la vanguardia y afianza al conjunto de España en una posición de privilegio para poder adentrarse de la mano de la ciencia en un universo de posibilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  6. 6 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  7. 7

    «Nos hemos hecho hermanas de sangre en Bilbao», confiesan Emma Suárez y Elena Anaya
  8. 8 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones
  10. 10 Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva era tecnológica

Nueva era tecnológica