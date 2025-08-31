El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EC

Nubes en la economía vasca

La buena marcha del empleo y la recaudación en Euskadi no debe solapar los riesgos desatados por la crisis de sus socios europeos y Trump

Editorial

Editorial

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:57

Los nubarrones que se ciernen sobre la economía vasca exigirán de Euskadi un esfuerzo extraordinario de prevención y planificación para no verse arrastrada a la ... inestabilidad que lastra a media Europa. En el reinicio del curso, el País Vasco se ha visto obligado a concentrar su atención en las incertidumbres del exterior. Especialmente en los riesgos que afectan a su músculo económico y a actividades esenciales para el progreso como la automoción. La ofensiva arancelaria de Trump en la UE, con una notable incidencia en el sector del acero, y la crisis que atenaza a Francia y Alemania, destinos esenciales para las exportaciones vascas, son lógicos motivos de preocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nubes en la economía vasca

Nubes en la economía vasca