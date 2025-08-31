Nubes en la economía vasca

Los nubarrones que se ciernen sobre la economía vasca exigirán de Euskadi un esfuerzo extraordinario de prevención y planificación para no verse arrastrada a la ... inestabilidad que lastra a media Europa. En el reinicio del curso, el País Vasco se ha visto obligado a concentrar su atención en las incertidumbres del exterior. Especialmente en los riesgos que afectan a su músculo económico y a actividades esenciales para el progreso como la automoción. La ofensiva arancelaria de Trump en la UE, con una notable incidencia en el sector del acero, y la crisis que atenaza a Francia y Alemania, destinos esenciales para las exportaciones vascas, son lógicos motivos de preocupación.

El Gobierno de Imanol Pradales se verá obligado a un mayor ejercicio de organización contable para apoyar las actividades más castigadas. También deberá activar todas las cautelas para capear el temporal. Como adelantó en su primera comparecencia tras el verano, se trata de afrontar un escenario muy volátil con un Presupuesto sólido y las previsiones más ajustadas a la realidad, a ser posible con el concurso del resto de partidos vascos. Por eso es acertado examinar otros posibles mercados exteriores y aprovechar los lazos con Latinoamérica a través de Mercosur.

A pesar de la buena marcha del empleo –con récord de cotizantes–, de la recaudación fiscal y del sector servicios por el espectacular aumento del turismo, la economía vasca no es un oasis y se asoma a los mismos vértigos que el resto de territorios dependientes de los ritmos de Europa e influidos por la guerra comercial de Estados Unidos. Antes del otoño incierto que se acerca, Euskadi ya intentaba enderezar el rumbo de su economía a causa de las debilidades detectadas en su industria, su tradicional motor. Pero ahora suma dos focos de tensión más: los aranceles y la creciente precariedad de Francia y Alemania.

Las economías más poderosas de la Eurozona se han convertido en un peligroso cóctel de inestabilidad política y deterioro económico con niveles de paro nunca vistos en las últimas décadas. Está en juego salir del atolladero sin sacrificar en exceso el Estado del Bienestar. Todo eso puede afectar a Euskadi, que debe afinar más que nunca las prioridades de su Presupuesto. No sería un buen síntoma cerrar el ejercicio con partidas sin ejecutar –el Gobierno vasco se dejó más de mil millones sin gastar de las Cuentas de 2024, año electoral–, con tantas inversiones pendientes y necesidades agolpadas en la agenda del lehendakari.