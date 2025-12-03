El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El momento del euskera

La lengua vasca exige un compromiso plural en instituciones y calles para que su aprendizaje y uso sean una oportunidad y no un obstáculo

Editorial

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:00

El Día Internacional del Euskera que se celebra hoy permite examinar el momento de la lengua vasca y redoblar el compromiso en favor de su ... aprendizaje. El apoyo a un patrimonio común de los vascos exige el impulso más plural posible en las calles, pero también en las instituciones que gestionan su extensión en la sociedad. Establecer con amplios pactos las condiciones para hacerlo más atractivo en un mundo globalizado constituye una tarea colectiva que mejorará su protección e incentivará su uso. El gran reto que afronta el idioma es precisamente ese, que sea considerado una oportunidad de crecimiento y no un obstáculo. No hay nada peor para la difusión de un objetivo tan sensible como es el desarrollo lingüístico que la imposición. Lo sabe bien el euskera, que debe aspirar a ensanchar su espacio desde criterios de racionalidad, proporcionalidad y acuerdo para consolidar su progreso, tras verse obligado a superar oscuros vetos.

