El momento del euskera

El Día Internacional del Euskera que se celebra hoy permite examinar el momento de la lengua vasca y redoblar el compromiso en favor de su ... aprendizaje. El apoyo a un patrimonio común de los vascos exige el impulso más plural posible en las calles, pero también en las instituciones que gestionan su extensión en la sociedad. Establecer con amplios pactos las condiciones para hacerlo más atractivo en un mundo globalizado constituye una tarea colectiva que mejorará su protección e incentivará su uso. El gran reto que afronta el idioma es precisamente ese, que sea considerado una oportunidad de crecimiento y no un obstáculo. No hay nada peor para la difusión de un objetivo tan sensible como es el desarrollo lingüístico que la imposición. Lo sabe bien el euskera, que debe aspirar a ensanchar su espacio desde criterios de racionalidad, proporcionalidad y acuerdo para consolidar su progreso, tras verse obligado a superar oscuros vetos.

Hoy es un desafío en Euskadi y una ocasión para reivindicar su riqueza, tanto en la educación y la cultura como por su condición de lengua cooficial. Clave para garantizar su conservación en Europa como idioma minorizado y su proyección sin complejos. 'Loreak', la primera película en euskera seleccionada por la Academia de Cine española a los Oscar, simboliza el tirón cultural en esa lengua, pero también un impulso más allá de la ficción. Para afianzar con naturalidad su práctica cotidiana, sea en el patio escolar, centro de ocio o en el lugar de trabajo, el desarrollo del euskera necesita en paralelo el acompañamiento coordinado de las administraciones. Ese respaldo puede verse debilitado cuando se rompen los consensos transversales que habían permitido levantar el armazón de la lengua, agrietado por las discrepancias de PNV y PSE, socios de gobierno en el País Vasco, en torno al blindaje en las OPE.

La recuperación del pacto es vital para avanzar con firmeza en el reconocimiento de la diversidad sociolingüística de Euskadi, cuyo motor demográfico depende de una creciente inmigración. No tener en cuenta la realidad vasca elevará la incertidumbre y la frustración. El fracaso escolar y la brecha lingüística en el terreno laboral son riesgos a corregir para que el modelo funcione, asegurando la cohesión. El futuro de una generación de vascos, euskaldunes o no, depende de ello para progresar desde la integración. Para que florezca el inmenso esfuerzo de padres y madres que, sin ser bilingües, confían la educación de sus hijos en euskera. 'Handia'k también son ellos.