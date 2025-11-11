El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Memoria frente a violencia

Los homenajes rendidos a las víctimas por su injustificable sufrimiento apelan a deslegitimar el odio, sobre todo entre la juventud más radical

Editorial

Editorial

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El Día de la Memoria con el que partidos, instituciones y sociedad civil recordaron ayer el sufrimiento de todas las víctimas apuntala los cimientos éticos ... sobre los que se construye la Euskadi de hoy, en una demostración de la firme voluntad por avanzar hacia la convivencia catorce años después del final de ETA. Pero esos necesarios homenajes, organizados con un amplio consenso, aún revelan una fuerte anomalía política. A pesar de ser una ocasión para la debida reparación y justicia con los afectados por el zarpazo de la sinrazón, sigue celebrándose sin un acto conjunto por las discrepancias en torno a dónde situar el foco: si solo en el terrorismo, como plantea el PP, o si hay que extenderlo como entiende la mayoría de siglas a todas las vulneraciones de derechos humanos recogidas en la ley e igualmente infames, aun a riesgo de difuminar el impacto del desgarro etarra en ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Memoria frente a violencia

Memoria frente a violencia