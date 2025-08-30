El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ría será uno de los elementos transformadores del Bilbao del futuro. EC

Una marcha más en bizkaia

Es el momento del despegue metropolitano con proyectos que atraigan inversiones y obras que afiancen el porvenir en los dos próximos años

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:58

La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao afrontan la segunda parte del mandato con la necesidad de dar un impulso definitivo a sus ... proyectos señeros para sentar las bases del desarrollo del territorio y su capital. La operación de Zorrozaurre, la construcción del subfluvial y la ampliación del metro son algunas obras que marcarán los dos próximos años. Es el momento del despegue metropolitano frente a la fuerte competencia de otras ciudades, desde Santander a Málaga. Pero convendría no perder de vista los retos frenados o pendientes como la llegada soterrada de alta velocidad ferroviaria a Abando y la extensión del 'efecto Guggenheim' hasta Santurtzi y Getxo, aprovechando las oportunidades que ofrece la ría. Gran parte de sus márgenes, sobre todo la izquierda, sigue en barbecho, cuando no en ruina y abandono.

