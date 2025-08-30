Una marcha más en bizkaia

La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao afrontan la segunda parte del mandato con la necesidad de dar un impulso definitivo a sus ... proyectos señeros para sentar las bases del desarrollo del territorio y su capital. La operación de Zorrozaurre, la construcción del subfluvial y la ampliación del metro son algunas obras que marcarán los dos próximos años. Es el momento del despegue metropolitano frente a la fuerte competencia de otras ciudades, desde Santander a Málaga. Pero convendría no perder de vista los retos frenados o pendientes como la llegada soterrada de alta velocidad ferroviaria a Abando y la extensión del 'efecto Guggenheim' hasta Santurtzi y Getxo, aprovechando las oportunidades que ofrece la ría. Gran parte de sus márgenes, sobre todo la izquierda, sigue en barbecho, cuando no en ruina y abandono.

Aunque el esfuerzo institucional es notable, Bizkaia y Bilbao necesitan una marcha más para dar un arreón a los proyectos sobre los que se deposita buena parte del porvenir y corregir ciertas señales de declive. No solo por retrasos como el del TAV, sino por la falta de definición de algunas operaciones de expansión urbanística. En nada ayuda el contexto de incertidumbre y el parón tras la pandemia. Pero imprimir ambición, ingenio e inversiones se antoja necesario para consolidar desarrollos con capacidad de generar riqueza, proyección e ilusión en la ciudadanía.

El anuncio de la Diputación de construir un edificio en La Casilla para concentrar sus sedes –y trasladar a 1.000 funcionarios, en lo que será una mudanza sin precedentes– viene a paliar la falta de empresas interesadas en la regeneración planteada por el Ayuntamiento en ese futuro polo de atracción. Zorrozaurre también precisa de nuevos inversores privados en el sector de la formación, sobre todo extranjeros, para afianzar el nuevo campus tecnológico en una isla con un fuerte desarrollo inmobiliario.

El cine se ha convertido en una industria en auge. Las instituciones vascas deberían abrir una reflexión sobre la conveniencia de promover platós cada una por su lado o concentrar los recursos en un único gran estudio con vocación internacional. Para todos estos proyectos se abre un período de dos años que habría que blindar a la pugna electoral, aunque los retos son mucho mayores. Desde el impulso a la justicia social, la seguridad y la demografía hasta lo más urgente como la sanidad, el empleo y la vivienda. Esos son los otros cimientos para el desarrollo de Bizkaia y Bilbao.