Legislatura desarbolada

La ruptura de Puigdemont con Sánchez y el adelanto de las elecciones en Extemadura aceleran la sensación de final de ciclo

Editorial

Martes, 28 de octubre 2025, 00:04

La determinación de Pedro Sánchez de proseguir con la legislatura incluso en el supuesto, cada vez más notorio, de que no logre sacar adelante tampoco ... el proyecto de Presupuestos para 2026 se viene topando con un contexto político en el que el presidente, aunque tiene la llave de la convocatoria de las generales, no es el único actor que puede condicionar el turbulento devenir de su mandato. Carles Puigdemont no contribuirá a una moción de censura con el PP y Vox que pueda desalojarlo del poder, pero colocó ayer el cuatrienio español en una tesitura que solo deja a Sánchez dos alternativas. Una primera, seguir arrostrando la erosión de tener que negociar de manera extenuante con Junts y el resto de los socios para intentar desarrollar su agenda política y legislativa, sin poder contar ya con interlocutores suficientes al otro lado mientras el propio Gobierno de coalición intensifica sus diferencias. La segunda, poner fin a la agonía que marca la legislatura desde su inicio, hace dos años, mediante la disolución de las Cortes y la llamada de los ciudadanos a las urnas.

