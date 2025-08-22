Jubilaciones sin recambio

Comenta Compartir

El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a ... solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral. En Euskadi, las nuevas incorporaciones solo cubrirán el 20% de las salidas. Un vacío difícil de llenar, agitado por la perenne contracción de la natalidad y la fuga de talento. En este contexto, la llegada de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y siete de cada diez buscarán empleo. Pero este potencial se ve limitado por trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias. La dificultosa homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que escatiman este capital humano en áreas críticas. La exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada y llamada a atender a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y afrontar esta verdadera emergencia para preservar el Estado de bienestar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Bilbao

Empleo

Trabajo