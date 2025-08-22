El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paso de peatones en el centro de Bilbao. Manu Cecilio

Jubilaciones sin recambio

Editorial

Editorial

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a ... solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral. En Euskadi, las nuevas incorporaciones solo cubrirán el 20% de las salidas. Un vacío difícil de llenar, agitado por la perenne contracción de la natalidad y la fuga de talento. En este contexto, la llegada de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y siete de cada diez buscarán empleo. Pero este potencial se ve limitado por trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias. La dificultosa homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que escatiman este capital humano en áreas críticas. La exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada y llamada a atender a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y afrontar esta verdadera emergencia para preservar el Estado de bienestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  2. 2

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  3. 3

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  4. 4

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  5. 5 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  6. 6 Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»
  7. 7 Rozalén: «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao»
  8. 8

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  9. 9 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  10. 10

    Aburto defiende la «impecable» labor policial: «Bilbao no puede ser una ciudad sin ley»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jubilaciones sin recambio

Jubilaciones sin recambio