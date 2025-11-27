Jóvenes de OPE, no de industria

La incorporación masiva de jóvenes a las oposiciones convocadas para acceder a un trabajo en la Administración constituye una acusada tendencia en Euskadi, como lo ... demuestran las últimas OPE de entes públicos. Con una tasa de paro que bordea el 10% y una acentuada precariedad en los inicios laborales, parece comprensible que una parte significativa de la juventud vasca aspire a un desarrollo profesional como funcionario en busca de la meta de la estabilidad. Lo que causa una indisimulada preocupación en el mundo de la empresa y la gestión es que muchos de ellos renuncien de primeras a emprender una carrera en el sector privado, a pesar de haber dedicado todos sus esfuerzos académicos y recursos económicos a formarse en licenciaturas universitarias o ciclos de grado superior. El resultado es que la industria necesita mano de obra, cualificada o no, para que carbure el principal motor de la economía, mientras crece el número de candidatos a ocupar un empleo administrativo o funcionarial.

La OPE en la Ertzaintza a la que se presentaron en julio 3.609 candidatos y las convocatorias de 4.600 plazas que prevé Osakidetza el próximo año evidencian el tirón de un fenómeno que amenaza con abrir una brecha entre lo público y lo privado. Y más cuando el Gobierno vasco da la impresión de facilitar las oposiciones a conveniencia, al rebajar ahora las exigencias de acceso a la Policía para sortear el suspenso masivo registrado en la prueba, abierta a opositores de 18 a 38 años con un perfil lingüístico 1.

La reflexión está abierta en Euskadi. Por un lado, los jóvenes que buscan estabilidad como funcionarios, cuya profesionalidad es vital para garantizar el funcionamiento de la Administración pública, dejan en una posición de desventaja a la industria, que solicita mano de obra frente a la competencia e incertidumbres del exterior. Por otro, la decisión del Gobierno vasco de facilitar la OPE de la Ertzaintza en su objetivo de alcanzar los 8.000 agentes en 2030 en favor de la seguridad, una de las principales inquietudes sociales, contrasta con las exigencias impuestas en otras convocatorias y empleos públicos. Especialmente cuestionadas por el elevado nivel de euskera requerido para funciones en las que prima la capacitación profesional sobre el idioma, como en determinados puestos en sanidad. En cualquier caso, instituciones y empresas están obligadas a aprovechar bien el capital humano y, sobre todo, el talento.