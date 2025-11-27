El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jóvenes de OPE, no de industria

El interés de la juventud vasca por trabajar de funcionario en busca de estabilidad abre la brecha con el sector privado, que solicita mano de obra

Editorial

Editorial

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

La incorporación masiva de jóvenes a las oposiciones convocadas para acceder a un trabajo en la Administración constituye una acusada tendencia en Euskadi, como lo ... demuestran las últimas OPE de entes públicos. Con una tasa de paro que bordea el 10% y una acentuada precariedad en los inicios laborales, parece comprensible que una parte significativa de la juventud vasca aspire a un desarrollo profesional como funcionario en busca de la meta de la estabilidad. Lo que causa una indisimulada preocupación en el mundo de la empresa y la gestión es que muchos de ellos renuncien de primeras a emprender una carrera en el sector privado, a pesar de haber dedicado todos sus esfuerzos académicos y recursos económicos a formarse en licenciaturas universitarias o ciclos de grado superior. El resultado es que la industria necesita mano de obra, cualificada o no, para que carbure el principal motor de la economía, mientras crece el número de candidatos a ocupar un empleo administrativo o funcionarial.

