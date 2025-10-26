El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yvonne Iturgaiz

Integración, un reto enorme

Atajar los riesgos de una convivencia precaria ayuda a que la inmigración sea interpretada más como una oportunidad que como un problema

Editorial

Editorial

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:19

La integración de la realidad migratoria se ha convertido en uno de los principales retos para que una sociedad prospere con armonía y espante los ... peores fantasmas, desde la xenofobia a la tensión social de inciertas consecuencias. El desafío es enorme porque los movimientos de población en el mundo constituyen un fenómeno imparable. En los desplazamientos extremos, se ha demostrado capaz de superar desiertos, vallas con concertinas o mares de peligros. Desde Europa a Bizkaia, la llegada de nuevos habitantes de otros países y la ampliación de comunidades de origen extranjero ya asentadas, las de segunda generación, suman un caudal de oportunidades para territorios que serán cada vez más plurales y mestizos. Y, a la vez, con mayores necesidades de mantener el Estado del Bienestar a través del empleo, la mayoría de escasa cualificación pero vital para su funcionamiento, y de animar las alicaídas tasas de natalidad.

