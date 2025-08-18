El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Incierto pacto climático

Sánchez debe dotar de contenido real su anunciado acuerdo de Estado para ahuyentar cualquier sospecha de oportunismo

Editorial

Editorial

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

España se adentra en su décima jornada bajo una ola de incendios que continúa sin dar tregua, especialmente en las tres comunidades que están padeciendo ... la mayor devastación: Castilla y León, Galicia y Extremadura. Cada jornada sufrida imprime cifras y desgarros en la memoria negra del país. Como dolorosa muestra, las hectáreas calcinadas apuntan ya a máximos del siglo, mientras resulta descorazonador ver cómo los equipos de emergencia se resignan en algunos puntos a contemplar la voracidad de las llamas sin armas de control. La persistencia de unas lenguas ardientes que no ofrecen respiro obliga a continuar centrando todos los esfuerzos -los de la Unidad Militar de Emergencias del Estado y los de la autonomías, con el inestimable apoyo de la ayuda europea- en la protección de la ciudadanía y la extinción de los focos de riesgo.

