El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EC

Histórica condena a Bolsonaro

Editorial

Editorial

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

La condena a 27 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo brasileño al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado para ... impedir que Lula da Silva recuperara el poder tras su victoria electoral de 2022 merece el calificativo de histórica. Histórica en el marco de las turbulencias que convulsionan al gigante sudamericano; por lo que representa una pena semejante para quien lideró el país y añade a su condición de político la de militar; por la conducta castigada, nada menos que intentar subvertir por la fuerza el orden democrático; por el afianzamiento del Poder Judicial frente a aquellas prácticas del Ejecutivo –en este caso, ultraderechista– determinadas a vulnerar la legalidad más elemental; y por el mensaje que se proyecta sobre una sociedad tan dividida por la violencia política y hacia una comunidad internacional en la que cunde un nuevo matonismo institucionalizado. No es ocioso que Trump buscara coaccionar a la Justicia brasileña con sus aranceles y ahora haya salido en defensa de su «amigo», jactándose de que él logró sortear responsabilidades por el asalto al Capitolio. Con Bolsonaro sentenciado ganan el Estado de Derecho de su país y el respeto a la ley como norma para los demás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Histórica condena a Bolsonaro

Histórica condena a Bolsonaro