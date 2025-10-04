El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la devastación en Ciudad de Gaza. Reuters

Gaza, urgencia y prudencia

La aceptación parcial por Hamás del plan de EE UU debe permitir lo antes posible la liberación de los rehenes y el fin de los ataques de Israel

Editorial

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:00

Comenta

Una vez hecho público el plan acordado por Estados Unidos e Israel que debe librar a Gaza de la aniquilación definitiva, la ojos del mundo ... estaban vueltos hacia Hamás. La presión sobre el Movimiento de Resistencia Islámica era enorme; desde la Casa Blanca, con el ultimátum para que aceptara el proyecto antes de esta tarde; y desde los países mediadores, Catar, Turquía y Egipto, comprometidos en lograr que se sumara a la iniciativa. La respuesta, la noche del viernes, indica que los islamistas no podían sino acceder a liberar al medio centenar de rehenes que mantienen desde sus ataques criminales del 7-O. Se trata, con todo, de una aceptación parcial del programa de 20 puntos, porque apela a la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu para detener la ofensiva contra la Franja y fijar un calendario para su progresiva retirada del territorio ocupado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  5. 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  6. 6 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  7. 7 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  8. 8

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  9. 9

    Un perro muerde a un niño de 4 años en la espalda y el cuello: «Metí las manos en la mandíbula pero le tenía muy enganchado»
  10. 10 El enganchón de Luis de la Fuente con un periodista por Nico Williams y Lamine Yamal: «¿Has jugado a fútbol?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gaza, urgencia y prudencia

Gaza, urgencia y prudencia