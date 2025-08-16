El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fuego contra el negacionismo

La emergencia de los incendios, que siguen sin dar tregua nutridos por el calor abrasador, es la peor evidencia de la crisis climática

Editorial

Editorial

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

España va a cumplir una semana convulsionada por una oleada de incendios que se ha cobrado tres vidas, innumerables desgarros personales y una superficie de ... terreno forestal arrasado que se asoma a los más negros récords de la historia reciente. Un combate que obliga a movilizar todos los recursos disponibles, con síntomas de extenuación en las poblaciones de las comunidades más afectadas -Castilla-León, Galicia y Extremadura- y temores en otras, porque la esperanzadora confirmación de que los devoradores fuegos de Zamora y León están ya bajo control se ha visto aguada por la persistencia de otros focos y la aparición de nuevos que siguen sin dar tregua a los responsables institucionales y a los equipos de emergencia; una virulencia agravada por la sequedad del entorno natural y unos vientos traicioneros dificultan las tareas de extinción. Pero las particulares circunstancias que determinan cada uno de los frentes y la inquietante constatación de que buena parte de los incendios están provocados intencionadamente -una culpabilidad humana directa a la que el endurecimiento paulatino de la legislación punitiva no logra poner coto- no puede orillar una realidad circundante: las temperaturas al rojo vivo derivadas del calentamiento global. Baste consignar que, en medio del calor abrasador que está dando oxígeno a las llamas, ciudades del norte como Bilbao u Oviedo rebasaron ayer los 40 grados.

