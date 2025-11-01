Falta oficio en la obra

Son conocidas las razones que explican la crisis de la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los vascos al planificar su futuro y prioridad ... de la gestión pública. La falta de suelos, especialmente en ciudades de compleja orografía, el coste de los materiales y las licencias exigidas a las promotoras inmobiliarias constituyen las principales causas oficiales del progresivo encarecimiento de los pisos. Pero hay otros motivos detrás del escaso impulso de la construcción, una 'burbuja' en los cimientos del sector: las dificultades para encontrar mano de obra, sea cualificada o no. Trabajadores capaces de insuflar el ritmo necesario a las edificaciones ya en marcha y las dibujadas sobre plano, a la espera de que las cuadrillas se pongan al tajo. La ausencia de especialistas en gremios, desde encargados hasta aprendices con voluntad de hacerse con un oficio que se consolida en el andamio, también lastra las promociones en Euskadi.

La vivienda afronta un momento de máxima tensión entre la gran demanda y la escasa oferta, hasta convertirse en fuente de desigualdad social. Y no solo porque sus precios condenan a los compradores al endeudamiento o retrasan la edad de emancipación, factores que condicionan el perfil de las sociedades ante el reto demográfico. Los últimos informes sobre economía en el hogar revelan que las familias con rentas más altas en España han volcado sus inversiones en el ladrillo por la elevada rentabilidad del alquiler.

La especulación, la falta de mano de obra para agilizar la construcción y el escaso suelo disponible emplazan a la Administración a encarar la crisis de la vivienda como un problema global, de múltiples aristas. Las soluciones dadas son dispares, desde penalizar el IBI a las casas vacías para forzar su salida al alquiler hasta levantar pisos sobre las cubiertas de bloques existentes. Pero es necesario un plan general que acelere la construcción. Y ahí se antoja fundamental profesionalizar las plantillas para evitar la 'fuga' de trabajadores y el fiasco de la anterior 'burbuja'. Por eso es importante redoblar el apoyo a la formación en un sector que, además, emplea a un gran número de inmigrantes, indispensables para el éxito del tajo -dos de cada diez obreros son de origen extranjero en Euskadi-. Dar una solución al problema de la vivienda es una necesidad imperiosa hoy, pero también ayuda a prevenir otros de carácter social como la brecha, la creación de guetos y la xenofobia, revelados en las recientes elecciones en Países Bajos.