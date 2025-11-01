El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Falta oficio en la obra

Las dificultades para encontrar trabajadores que agilicen la construcción de vivienda en Euskadi obligan a redoblar el apoyo a la formación

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:58

Son conocidas las razones que explican la crisis de la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los vascos al planificar su futuro y prioridad ... de la gestión pública. La falta de suelos, especialmente en ciudades de compleja orografía, el coste de los materiales y las licencias exigidas a las promotoras inmobiliarias constituyen las principales causas oficiales del progresivo encarecimiento de los pisos. Pero hay otros motivos detrás del escaso impulso de la construcción, una 'burbuja' en los cimientos del sector: las dificultades para encontrar mano de obra, sea cualificada o no. Trabajadores capaces de insuflar el ritmo necesario a las edificaciones ya en marcha y las dibujadas sobre plano, a la espera de que las cuadrillas se pongan al tajo. La ausencia de especialistas en gremios, desde encargados hasta aprendices con voluntad de hacerse con un oficio que se consolida en el andamio, también lastra las promociones en Euskadi.

