Falta de honestidad

El descontrol del PSOE en los pagos a Ábalos y Koldo, y el plagio del juez Peinado para forzar la acusación a Begoña Gómez agravan el escándalo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:02

La inquietante irrupción del sobre en la política española amenaza con convulsionar al PSOE por las revelaciones de la UCO en la investigación abierta a ... José Luis Ábalos, durante su etapa como ministro de Transportes, y a quien fuera su asesor, Koldo García. El aparente descontrol en los pagos a ambos, realizados «sin ningún respaldo documental» e incluso en la sede de Ferraz, agrava el escándalo al asomarlo al sobresueldo en dinero 'b'. Es motivo más que suficiente para poner en un aprieto mayor a Pedro Sánchez, que se ha esforzado desde el estallido del caso en negar la financiación ilegal y en blindar el partido de los tejemanejes de quienes fueron sus estrechos colaboradores -Ábalos y su último secretario de Organización, Santos Cerdán-, procesados por haber cobrado comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

