Más excesos que ética en Bildu

Comenta Compartir

Si algo ha quedado de manifiesto en los incidentes más graves de este verano en Euskadi, son los patinazos protagonizados por EH Bildu en cuanto ... ha tenido que moverse en el terreno de la ética en sus declaraciones públicas. La deslegitimación del terrorismo se mantiene como la gran asignatura pendiente entre sus filas. Pero aún tiene mucho trecho democrático por completar viendo los inoportunos excesos verbales cometidos por sus dirigentes al posicionarse sobre las agresiones a ertzainas en fiestas, la exhibición de carteles de presos de ETA o la causa palestina. Cuestionar sin ambages la autoridad de la Ertzaintza o jalear las protestas violentas contra Israel son mensajes impropios para una fuerza que se presenta como alternativa de gobierno al PNV en Euskadi y garante de la agenda social del Ejecutivo de Sánchez. Las contradicciones entre su declarada vocación institucional y las llamadas más duras con el sello de Sortu a apretar filas, en un intento por tener bajo control a la disidencia, no han pasado desapercibidas para los jeltzales, volcados en desmontar el relato y los intentos de blanqueamiento de su gran rival electoral cuando han visto peligrar Ajuria Enea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión