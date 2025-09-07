El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Europa Press

Más excesos que ética en Bildu

Editorial

Editorial

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:35

Si algo ha quedado de manifiesto en los incidentes más graves de este verano en Euskadi, son los patinazos protagonizados por EH Bildu en cuanto ... ha tenido que moverse en el terreno de la ética en sus declaraciones públicas. La deslegitimación del terrorismo se mantiene como la gran asignatura pendiente entre sus filas. Pero aún tiene mucho trecho democrático por completar viendo los inoportunos excesos verbales cometidos por sus dirigentes al posicionarse sobre las agresiones a ertzainas en fiestas, la exhibición de carteles de presos de ETA o la causa palestina. Cuestionar sin ambages la autoridad de la Ertzaintza o jalear las protestas violentas contra Israel son mensajes impropios para una fuerza que se presenta como alternativa de gobierno al PNV en Euskadi y garante de la agenda social del Ejecutivo de Sánchez. Las contradicciones entre su declarada vocación institucional y las llamadas más duras con el sello de Sortu a apretar filas, en un intento por tener bajo control a la disidencia, no han pasado desapercibidas para los jeltzales, volcados en desmontar el relato y los intentos de blanqueamiento de su gran rival electoral cuando han visto peligrar Ajuria Enea.

