El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Gutiérrez

Euskadi tiembla

El terremoto que ha sacudido Álava sin causar daños revela la importancia de los sistemas de alerta y los protocolos de emergencia

Editorial

Editorial

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

El terremoto que ha sacudido Álava con una virulencia de una magnitud desconocida –4 grados– revela la importancia de los sistemas de alerta para poder ... capear una catástrofe en Euskadi. El movimiento sísmico que desató en la madrugada de ayer un tremendo sobresalto en amplias zonas del territorio alavés, llegando a sentirse débilmente en Bilbao y San Sebastián, sitúa al País Vasco en un inédito escenario de crisis. Sin caer en alarmismos, el seísmo reafirma la validez de los protocolos de vigilancia y actuación ante imprevistos potencialmente destructivos como lo puede ser un latigazo telúrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  2. 2 Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
  3. 3

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  4. 4

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  5. 5

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto
  8. 8 El entrenador del Sevilla se encara con la linier del partido: «Tengo tres hijas, señorita. No falto al respeto a las mujeres»
  9. 9

    La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»
  10. 10 Julen Guerrero ficha por el Estepona como director general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi tiembla

Euskadi tiembla