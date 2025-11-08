El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre

Euskadi engancha a Talgo

La compra de la firma ferroviaria anunciada por el consorcio vasco que lidera Jainaga asegura empleos y el arraigo frente a la inquietud industrial

Editorial

Editorial

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Talgo ha llegado a la estación definitiva casi nueve meses después con el anclaje deseado en Euskadi, y eso es una buena noticia en momentos ... de fuerte incertidumbre en el sector industrial. Apoyada por un amplio consenso político y social, la compra de la compañía ferroviaria, anunciada ayer por el consorcio vasco que encabeza el empresario José Antonio Jainaga, consolida el arraigo de la firma y asegura un notable número de empleos en la comunidad autónoma. Con 700 puestos directos en la factoría alavesa de Rivabellosa y hasta 5.000 indirectos y 400 proveedores a su cargo, el éxito de la operación supone el regreso de la sede de la empresa al País Vasco y la movilización para ello de importantes recursos públicos y privados en una inédita fórmula de financiación, que ha demostrado su valía para atraer inversiones y evitar las fugas empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  7. 7

    Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel
  8. 8 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  9. 9

    Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi
  10. 10 Vuelve el agua potable a Santurtzi, Portugalete y Sestao; pero la avería persiste en Trapagaran y Muskiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi engancha a Talgo

Euskadi engancha a Talgo