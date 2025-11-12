El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Europa llama a filas

La guerra en Ucrania y la creciente amenaza rusa en el continente apremian a los Estados para modernizar y engrosar los ejércitos

Miércoles, 12 de noviembre 2025

La paz y el desarrollo económico, no exentos de sobresaltos, que disfrutaban los europeos desde que lograron recuperarse de la Segunda Guerra Mundial recibió un ... primer aviso en 2014. Entonces, la ocupación por Rusia de territorios del Este de Ucrania y la anexión ilegal de Crimea no bastaron para reanimar la preocupación por la defensa del continente en unos Estados centrados en el combate del terrorismo yihadista. Desde hace casi cuatro años, el intento de invasión masiva de la nación ucraniana por Vladímir Putin ha encendido todas las alarmas.

