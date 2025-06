Un estudio de cine es crear industria

Comenta Compartir

La creación de un gran estudio para atraer nuevas producciones audiovisuales y ordenar la proliferación de rodajes en Bizkaia es también una manera de fomentar ... la industria. En este caso, la del cine, un sector impulsado por los atractivos incentivos fiscales del territorio. Más de 450 empresas dedicadas a esta actividad, 2.000 empleos directos y un impacto económico de 100 millones anuales constituyen sobrados alicientes para que la Diputación pueda crear un plató de cinco estrellas en algún pabellón en desuso. Una oportunidad que debería ser compatible con el polo audiovisual de Punta Zorroza. La creciente grabación de películas, series, anuncios y videoclips permite soñar con el desarrollo de todo el negocio añadido a una producción: vestuario, plantel artístico, almacenes, equipos técnicos, transporte, gastronomía, hotelería... Y, por qué no, hacerlo a lo grande tras el tirón de Rocadragón en San Juan de Gaztelugatxe. Quizá no sea una ficción pensar en un Cinecittà vasco, aunque Hollywood no esté tan lejos. Alicante, con una población similar a la de Bilbao, tiene todo eso y más en los estudios Ciudad de la Luz, donde Juan Antonio Bayona rodó con Naomi Watts 'Lo imposible'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión