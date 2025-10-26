Estatuto, garantía de convivencia

Comenta Compartir

El Estatuto de Gernika cumple 46 años como punto de encuentro entre vascos y vascas de diferente ideología y condición, con una marcada vocación de ... seguir ejerciendo de garantía de convivencia. En pleno debate sobre el alcance de su reforma, la norma con la que Euskadi se consagró como nacionalidad dentro de la España constitucional que emergía en 1979 ha favorecido de forma indudable el desarrollo de un autogobierno sin precedentes en su historia e, incluso, en el marco de la Europa de los pueblos. Un avance que, bajo el impulso del Concierto Económico, ha dotado al País Vasco de importantes cotas de progreso, bienestar y modernidad, siempre mejorables. Entre las iniciativas soberanistas de ruptura, el «salto cualitativo» que pide el lehendakari y la llamada a evitar darlo «en el vacío» del PSE, su socio de gobierno, debería generarse un espacio de entendimiento para culminar las transferencias pendientes y adecuar el Estatuto a las necesidades del país hoy. Competencias que examinan la gestión de las instituciones vascas, obligadas a dar respuesta a los retos de una sociedad mucho más exigente con las 'cosas del comer' sobre la base de no crear problemas donde no los hay.

