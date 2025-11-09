El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

España-Marruecos, medio siglo después

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El 50º aniversario de la Marcha Verde, la invasión marroquí del Sáhara Occidental español, ha actuado en los últimos días como recordatorio de la evolución ... histórica de las relaciones entre España y Marruecos, bajo el marco de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que apoya ahora que el territorio sea autónomo dentro del reino alauí. En este medio siglo, esos lazos se han caracterizado por una mezcla de cooperación internacional efectiva en todos los ámbitos y tensiones cíclicas, con punto de fricción en el Sáhara.

