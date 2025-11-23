El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Y. I.

Más educación que rebelión

Erradicar el acoso de alumnos a profesores exige la implicación de toda la comunidad escolar para frenar además el desencanto con la profesión

Editorial

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:03

La comunidad escolar constituye uno de los pilares del armazón educativo de la sociedad, fuente de formación académica para afrontar las lecciones de la vida. ... Por eso cuando falla la convivencia, debería competer a todos la tarea de revisión y examen en busca de soluciones. No solo al profesorado y a la población estudiantil, sino a las familias y las autoridades que gestionan la materia. El alumnado es la cara más sensible de la intolerancia y el hostigamiento. Pero el 'bullying' no es la única lacra dentro y fuera de clase. Los recientes casos de asedio de alumnos a docentes en Euskadi, destapados por este periódico, describen el inquietante fenómeno del acoso a profesores, reflejo de una quiebra del debido comportamiento. Solo el año pasado, el Departamento de Educación recibió la preocupante cifra de 250 denuncias por agresiones de estudiantes a sus andereños y maisus. No pueden ser consideradas travesuras, son actos incívicos que exigen una amplia implicación para su erradicación.

