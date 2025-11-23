Más educación que rebelión

La comunidad escolar constituye uno de los pilares del armazón educativo de la sociedad, fuente de formación académica para afrontar las lecciones de la vida. ... Por eso cuando falla la convivencia, debería competer a todos la tarea de revisión y examen en busca de soluciones. No solo al profesorado y a la población estudiantil, sino a las familias y las autoridades que gestionan la materia. El alumnado es la cara más sensible de la intolerancia y el hostigamiento. Pero el 'bullying' no es la única lacra dentro y fuera de clase. Los recientes casos de asedio de alumnos a docentes en Euskadi, destapados por este periódico, describen el inquietante fenómeno del acoso a profesores, reflejo de una quiebra del debido comportamiento. Solo el año pasado, el Departamento de Educación recibió la preocupante cifra de 250 denuncias por agresiones de estudiantes a sus andereños y maisus. No pueden ser consideradas travesuras, son actos incívicos que exigen una amplia implicación para su erradicación.

Lamentablemente les ha ocurrido a la profesora del instituto de Plentzia, víctima de una reiterada persecución en su propio domicilio, y al maestro de Santurtzi que denunció ante la Ertzaintza que los alumnos le grababan con el móvil y difundían sus fotos manipuladas. Como en todo acoso, no cabe mirar hacia otro lado, en una terrible 'ley del silencio' que solo agrava el sufrimiento. Tampoco se puede exigir al profesorado actitudes heroicas que trasciendan el necesario compromiso con la docencia y su ejercicio con profesionalidad. Pero la inacción no es una opción. Frente a un problema de esta magnitud, se impone el concurso de toda la comunidad y la aplicación de protocolos claros de prevención y control. La búsqueda de nuevos métodos cuando fracasan las vías de enseñanza tradicionales, retratada magistralmente en la película 'Rebelión en las aulas', debería ir acompañada de un amplio consenso para ser eficaces.

El acoso ocurre en una sociedad cambiante, con nuevas frustraciones entre el alumnado y una tecnología aún a examen: las pantallas, especialmente los móviles dentro de clase, que tanto pueden facilitar la educación como el despiste y el hostigamiento. Están en juego la enseñanza y un desencanto por la profesión de docente que ahuyenta el talento. La falta de respeto y el mal ambiente, además de restar tiempo a la formación, son fuentes de estrés. Es más fácil evitar el síndrome del 'trabajador quemado' en el aula que aparezca en ella un maestro como Sidney Poitier.