Dos películas con Goya y mensaje

El equipo de las películas 'El 47' y 'La infiltrada' tras ganar el Goya ex aequo a mejor película.

El salomónico veredicto de los Goya no sólo es una justa recompensa a las dos películas premiadas: 'La infiltrada', de la bilbaína Arantxa Echevarría y con estatuilla para su actriz Carolina Yuste; y 'El 47', retrato de la dignidad de un barrio en el que ... sobresale Eduard Fernández, a la postre mejor actor por 'Marco', de los guipuzcoanos Jon Garaño y Aitor Arregi. Los galardones también ponen el foco en un necesario mensaje. La cinta sobre la polícia que se introdujo en ETA para desarticular el 'comando Donosti' rescata una etapa dramática de Euskadi que no conviene olvidar por respeto a las víctimas, aunque la convivencia avanza con solidez 14 años después del fin del terrorismo. «La memoria histórica también está para la historia reciente de este país», recordó la productora María Luisa Gutiérrez. Resulta ahora más sorprendente la decisión del Zinemaldia de no seleccionar el film de Echevarría, la directora más taquillera en España. La buena cosecha vasca se completa con los donostiarras Alberto Iglesias (música por 'La habitación de al lado') y Karmele Soler (maquillaje por 'Marco'), y los vizcaínos Iván Miñambres y David Pérez Sañudo, coproductores del corto 'Semillas de Kivu'.

