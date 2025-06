EE UU no dio en la diana en Irán

Comenta Compartir

La 'Operación Martillo de Medianoche' con la que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán no fue todo lo demoledora que cabía esperar por ... el entusiasmo de Donald Trump. Del «éxito aplastante» con el que celebró un ataque que dio «en el blanco», se ha pasado en apenas unos días a una lectura mucha más contenida de sus consecuencias para el programa nuclear iraní, según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, adscrita al Pentágono. El diagnóstico, difundido por CNN y 'The New York Times', revela que la destrucción en las plantas subterráneas de Natanz, Isfahán y Fordo, claves en el enriquecimiento de uranio, no fue «total y completa», como decía el magnate, y solo habría conseguido retrasar unos meses la fabricación de bombas atómicas. Lo peor del 'trabajo sucio' de los B-2 estadounidenses que lanzaron explosivos 'rompebúnkeres', aplaudido sin ambages por el secretario general de la OTAN e iniciado antes por Israel bajo el tenso silencio crítico de Occidente, no es hacerlo. Es no haberlo rematado porque eso abre la puerta a otra embestida contra los planes de un régimen de los ayatolás más prevenido si vuelve a fracasar la diplomacia.

