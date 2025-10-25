El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre

Deslegitimar la violencia

Editorial

Editorial

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La inmensa mayoría de la sociedad vasca comparte la «pena y rabia» que ayer expresó el lehendakari por los graves disturbios que rodearon la concentración ... de Falange el día 12 en Vitoria. Pero de nada sirven los lamentos frente a la destructiva radicalidad que anida en un sector de la juventud vasca. Tampoco el autoproclamado «antifascismo» disfraza su propósito de perturbar la seguridad de todos los ciudadanos mediante el ataque sistemático a la Ertzaintza. El retroceso en la convivencia que admite Imanol Pradales deriva de la multiplicación de sucesos que la Policía autonómica parece tener dificultades para afrontar con solvencia. Cuesta compaginar la confianza del consejero de Interior en los responsables del despliegue en la capital alavesa con el reconocimiento, por parte del mismo Bingen Zupiria, de las carencias de información previa y de capacitación de los efectivos. El combate eficaz y proporcionado de la violencia debe acompañarse de su deslegitimación activa por parte de todos los partidos e instituciones de Euskadi. La izquierda abertzale ya no puede refugiarse en el silencio o el cálculo ambiguo, debe desvincularse de la intimidación allí donde se produzca.

