El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Colonias en las antiguas escuelas de Bernedo, donde se han denunciado mala praxis por parte de monitores. Igor Aizpuru

Descontrol en el campamento

Editorial

Editorial

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:04

El controvertido campamento montado por una asociación en Bernedo, destapado por EL CORREO a raíz de las quejas de familiares, revela un inquietante descontrol antes ... y después de una actividad con cien jóvenes de 13 a 15 años. A la precaria información facilitada por los organizadores sobre el udaleku, hasta el punto de que «no figuraba en ningún registro público», hay que añadirle la aparente incapacidad de las instituciones para velar por su funcionamiento y responder con celeridad a las denuncias. Entre ellas, por el uso de duchas mixtas para, según la organización, «normalizar nuestros cuerpos».

Espacios grises

