Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz

Derrota tras derrota

El ingreso en prisión del exministro Abalos y el fracaso en la preparación del Presupuesto agravan en el mismo día la extrema debilidad de Sánchez, apenas sostenido por socios que temen más al PP que a la inestabilidad

Editorial

Editorial

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:03

El presidente del Gobierno encajó ayer dos duros golpes de forma sucesiva. Una especie de 1-2 que sacudió su flanco judicial y parlamentario con ... la fuerza suficiente para hacer tambalear la legislatura, sostenida a duras penas ya por un grupo de aliados en retroceso e incapaz de pactar siquiera las bases de un futuro Presupuesto. El ingreso en prisión sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de quien fue su asesor Koldo García, en un intento del juez que investiga la trama de amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia por evitar el riesgo cierto de fuga, supone quizás el mayor varapalo recibido por Pedro Sánchez, después de que Santos Cerdán entrase en la cárcel -ahora en libertad provisional tras cinco meses entre rejas-. Se trata de dos excolaboradores de su máxima confianza en el PSOE en serios aprietos judiciales, unidos por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas y, desde ayer, por un paso común por Soto del Real por su implicación en casos de corrupción.

