El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales. EFE

Cuentas, riesgos y grandes retos

Editorial

Editorial

Martes, 28 de octubre 2025, 23:58

Comenta

El Gobierno vasco ha puesto en primera línea de sus prioridades presupuestarias las principales preocupaciones que sus ciudadanos señalan en las últimas encuestas: sanidad, educación ... y seguridad. De hecho, los dos primeros apartados suman algo más de la mitad del monto previsto en las Cuentas del próximo año. Los Presupuestos de 2026, señal de la solidez del pacto PNV-PSE tras el cruce de reproches entre sus líderes, afrontan también el riesgo de haber asumido un fuerte endeudamiento para dedicarlo a inversión, especialmente en los planes de impulso a la industria con el fin de superar los notorios achaques del motor económico de Euskadi. El proyecto presentado este martes por el consejero de Hacienda apuesta por los grandes retos del País Vasco vinculados a la mejora de los servicios públicos, aunque la letra pequeña viene a recordar la importancia de una gestión certera. Vivienda es el área que experimenta la mayor subida de partidas porque partía de una posición de desventaja con respecto a consejerías 'estrella', mientras que los amplios fondos que absorben los salarios del personal sanitario y docente obligan a ser muy eficiente en el diagnóstico de los problemas reales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuentas, riesgos y grandes retos

Cuentas, riesgos y grandes retos