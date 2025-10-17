El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
La ministra de Sanidad, Mónica García. EFE

Cuentas con una precaria salud

Editorial

Editorial

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Las autoridades sanitarias en el conjunto de España están comprometidas de forma prioritaria con la prevención y la lucha contra las enfermedades, pero también deben ... asumir un riguroso control contable para poder seguir ofreciendo un servicio público de calidad que es la envidia de muchos países del entorno. Y, precisamente, las fuertes discrepancias que mantienen el Ministerio de Sanidad y la consejería vasca de Salud sobre el fondo de compensación entre comunidades por la atención a pacientes revela un precario estado de salud de las cuentas. Ante un escenario en el que Euskadi sostiene que ha pagado de más durante diez años para compensar el gasto de sus ciudadanos en otras autonomías, la ministra Mónica García responsabiliza al Gobierno vasco por haber errado en la liquidación, mientras que el Departamento de Alberto Martínez culpa a García de no haberle avisado de un «anómalo» sistema de cálculo, siendo además de su competencia. Lo más urgente para amortiguar el choque entre administraciones es aclarar el motivo del desacuerdo para corregir el protocolo y evitar un mal mayor. La sanidad merece armonía por el bien, sobre todo, del paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  9. 9

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  10. 10

    Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuentas con una precaria salud

Cuentas con una precaria salud