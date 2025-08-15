El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Contrato migratorio

El menor extranjero acogido hoy e integrado de forma solidaria y efectiva está llamado a ser trabajador en nuestra sociedad del futuro

Editorial

Editorial

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:07

Las dos últimas semanas han definido los perfiles poliédricos de la inmigración y del proceso de adaptación a la misma de sociedades del bienestar y ... avanzadas en derechos como la nuestra. En unos días, las estadísticas han vuelto a plasmar la doble cara del fenómeno: el drama de los más de 600 extranjeros que han llegado en la última oleada a las costas españolas jugándose la vida por la esperanza de una mejor y el éxito -colectivo- que representa que tres de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social provengan de otros países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  4. 4

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  5. 5 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas mañana viernes
  6. 6

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  7. 7 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  8. 8 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  9. 9 Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Contrato migratorio

Contrato migratorio