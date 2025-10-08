El coche marcha con ayuda pública

Comenta Compartir

La concesión de ayudas públicas se ha demostrado como un motor fundamental para poder impulsar la automoción en Euskadi, un sector esencial en su economía. ... Sometido a fuertes incertidumbres por la competencia exterior y la ofensiva arancelaria de EE UU, el mercado de los vehículos ha experimentado un notable arreón en el País Vasco gracias a los programas de financiación. El 'renove', promovido por el Ejecutivo autonómico desde abril, ha ampliado su presupuesto en dos millones tras agotarse los cinco iniciales por la demanda para sustituir automóviles antiguos por otros menos contaminantes. El resultado, un aumento de las matriculaciones superior al 30%. En paralelo, las ventas de coches eléctricos se han duplicado, propulsadas por el Moves III del Gobierno central que incentiva con fondos directos la eliminación de carburaciones con combustibles fósiles. Ambas líneas de respaldo han metido una marcha más a la actividad de la automoción, algo alicaída por el retroceso industrial y las dudas generadas por la transición energética. Siendo necesaria para luchar contra el cambio climático, no acaba de cuajar por precios y puntos de recarga escasamente competitivos.

