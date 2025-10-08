El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coches en Bilbao. Manu Cecilio

El coche marcha con ayuda pública

Editorial

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La concesión de ayudas públicas se ha demostrado como un motor fundamental para poder impulsar la automoción en Euskadi, un sector esencial en su economía. ... Sometido a fuertes incertidumbres por la competencia exterior y la ofensiva arancelaria de EE UU, el mercado de los vehículos ha experimentado un notable arreón en el País Vasco gracias a los programas de financiación. El 'renove', promovido por el Ejecutivo autonómico desde abril, ha ampliado su presupuesto en dos millones tras agotarse los cinco iniciales por la demanda para sustituir automóviles antiguos por otros menos contaminantes. El resultado, un aumento de las matriculaciones superior al 30%. En paralelo, las ventas de coches eléctricos se han duplicado, propulsadas por el Moves III del Gobierno central que incentiva con fondos directos la eliminación de carburaciones con combustibles fósiles. Ambas líneas de respaldo han metido una marcha más a la actividad de la automoción, algo alicaída por el retroceso industrial y las dudas generadas por la transición energética. Siendo necesaria para luchar contra el cambio climático, no acaba de cuajar por precios y puntos de recarga escasamente competitivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  8. 8

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10 Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El coche marcha con ayuda pública

El coche marcha con ayuda pública