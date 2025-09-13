El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Charlie Kirk, la víctima

El odio contra el agitador asesinado y la ira de Trump sacuden un crimen que no admite justificación alguna, pese a sus despreciables opiniones

Editorial

Editorial

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Conviene apartar el odio y la ira del debate abierto por la muerte de Charlie Kirk, tiroteado cuando ofrecía una charla en la Universidad de ... Utah Valley, para quedarse con lo esencial: Kirk es la víctima y no cabe justificación alguna a su asesinato, a pesar de sus despreciables opiniones en temas absolutamente sensibles. No reconocerlo supondría precipitarse al abismo de la crispación, del envilecimiento social y de la búsqueda de ruines disculpas a un hecho tan atroz como es arrebatar la vida a un semejante. A la deshumanización que tanto daño ha causado el recurso a la violencia para atajar las discrepancias con quien se considera el rival a batir, de trágico recuerdo en sociedades golpeadas por el terrorismo como la vasca.

