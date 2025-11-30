El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Centralidad y extremismo

La moderación de los partidos para ganar el carril central, despejado tras el final de ETA, choca en Euskadi con un creciente radicalismo social

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

La centralidad es el espacio de éxito que buscan los estrategas en política para articular amplias mayorías en los partidos con garantías de ser influyente ... o alcanzar el poder. En Euskadi, las grandes formaciones coinciden en aspirar a ese preciado territorio y se prodigan para ello en gestos que eran insólitos hace escasos años, muy evidentes en el PNV, PSE y EH Bildu. No se trata tanto de resituarse en una posición ideológica de centro, sino de ampliar su órbita de pactos, moderar el discurso en algunos de los asuntos más espinosos del debate público y ser capaz de remangarse para pescar votos en caladeros ajenos sin generar grandes chirridos. Prueba de esa voluntad de centralidad, facilitada por el final del horror y la crispación que provocaba ETA, son los acuerdos presupuestarios alcanzados a varias bandas en las diputaciones -y a los que se ha sumado el PP-, el pacto de estabilidad institucional entre jeltzales y socialistas que culminará con un nuevo Presupuesto, y el sólido apoyo que presta la izquierda abertzale a Pedro Sánchez en la compleja gobernabilidad de España.

