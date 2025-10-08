El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gotas de medicina a base de cannabis. Fotolia

Cannabis con receta

El uso de este compuesto con fines medicinales en España amplía los tratamientos paliativos de enfermedades severas desde el rigor clínico

Editorial

Editorial

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

Comenta

España se ha sumado a la larga lista de países que autorizan el uso del cannabis con fines medicinales, en este caso, administrado siempre con ... receta por especialistas y bajo la estricta supervisión de un hospital. Anunciada por el Consejo de Ministros por la vía del real decreto, se trata de una medida sin precedentes en la lucha contra enfermedades severas que deberá hacer frente con todo el rigor clínico y científico a las reacciones contrarias o muestras de recelo suscitadas por su prescripción. La utilización de medicamentos que contengan este compuesto está llamada a constituir un necesario avance en la búsqueda de tratamientos terapéuticos que mejoren el estado de salud de los pacientes, especialmente de los más vulnerables por la gravedad de sus dolencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  8. 8

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10 Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cannabis con receta

Cannabis con receta