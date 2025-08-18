Bolivia, fin de una era

Continúa la jornada de votación en Bolivia para elegir a presidente y renovar el Legislativo.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia marca un punto final a casi dos décadas de la izquierda en el poder. Con el ... moderado Rodrigo Paz Pereira (32%) y el conservador Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) disputándose la segunda vuelta, el mapa electoral refleja el colapso del Movimiento al Socialismo (MAS), que apenas superó el 3% con Eduardo del Castillo. Este derrumbe no solo evidencia el agotamiento de un ciclo, sino también la urgencia de redefinir el rumbo económico en medio de la peor crisis en cuarenta años: inflación disparada, reservas en mínimos y un abultado déficit fiscal. Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes de gasto. Evo Morales, que no puede concurrir, pidió el voto nulo o la abstención y logró más de un millón de sufragios anulados que busca reservar como futuro capital táctico. La victoria de cualquiera de los finalistas traerá un giro hacia políticas promercado, pero el gran desafío será garantizar la gobernabilidad en una nación polarizada, donde la reducción de subsidios y las reformas estructurales podrían detonar las tensiones sociales en las que Morales confía para regresar.

