El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Continúa la jornada de votación en Bolivia para elegir a presidente y renovar el Legislativo. Luis Gandarillas

Bolivia, fin de una era

Editorial

Editorial

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:57

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia marca un punto final a casi dos décadas de la izquierda en el poder. Con el ... moderado Rodrigo Paz Pereira (32%) y el conservador Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) disputándose la segunda vuelta, el mapa electoral refleja el colapso del Movimiento al Socialismo (MAS), que apenas superó el 3% con Eduardo del Castillo. Este derrumbe no solo evidencia el agotamiento de un ciclo, sino también la urgencia de redefinir el rumbo económico en medio de la peor crisis en cuarenta años: inflación disparada, reservas en mínimos y un abultado déficit fiscal. Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes de gasto. Evo Morales, que no puede concurrir, pidió el voto nulo o la abstención y logró más de un millón de sufragios anulados que busca reservar como futuro capital táctico. La victoria de cualquiera de los finalistas traerá un giro hacia políticas promercado, pero el gran desafío será garantizar la gobernabilidad en una nación polarizada, donde la reducción de subsidios y las reformas estructurales podrían detonar las tensiones sociales en las que Morales confía para regresar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bolivia, fin de una era

Bolivia, fin de una era