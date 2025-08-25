Bálsamo emprendedor

Comenta Compartir

Uno de cada diez autónomos en Euskadi es de origen extranjero, el doble que hace solo una década, una presencia cada vez más visible en ... nuestra calles en tiendas y locales hosteleros. Los comienzos resultan duros, como lo son en general en el sector servicios, y la adecuada elección de la actividad es fundamental para el futuro del emprendedor. El éxito permite a los llegados de fuera de nuestra comunidad la inserción en el mercado laboral y la contratación de trabajadores. A la vez, allana su progresiva integración en la tierra de acogida. La cruz de la moneda es la creciente competencia, evidente en la proliferación de fruterías o locales de manicura y pedicura. Y el gran obstáculo, común a toda la actividad comercial, el precio desbocado de los alquileres. Los trabajadores por cuenta propia llegan a destinar hasta el 47% de sus ingresos netos a la renta de su establecimiento, lo que asfixia a muchos negocios y limita su capacidad de reinvertir, crecer o contratar mano de obra. Los autónomos reclaman regular su coste en zonas tensionadas, sobre todo en las grandes ciudades, para no sucumbir ante el empuje de las grandes cadenas y la especulación.

