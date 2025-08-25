El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zhong Ping Huang en el comercio que regenta en Bilbao. Gabriela Barnuevo

Bálsamo emprendedor

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Uno de cada diez autónomos en Euskadi es de origen extranjero, el doble que hace solo una década, una presencia cada vez más visible en ... nuestra calles en tiendas y locales hosteleros. Los comienzos resultan duros, como lo son en general en el sector servicios, y la adecuada elección de la actividad es fundamental para el futuro del emprendedor. El éxito permite a los llegados de fuera de nuestra comunidad la inserción en el mercado laboral y la contratación de trabajadores. A la vez, allana su progresiva integración en la tierra de acogida. La cruz de la moneda es la creciente competencia, evidente en la proliferación de fruterías o locales de manicura y pedicura. Y el gran obstáculo, común a toda la actividad comercial, el precio desbocado de los alquileres. Los trabajadores por cuenta propia llegan a destinar hasta el 47% de sus ingresos netos a la renta de su establecimiento, lo que asfixia a muchos negocios y limita su capacidad de reinvertir, crecer o contratar mano de obra. Los autónomos reclaman regular su coste en zonas tensionadas, sobre todo en las grandes ciudades, para no sucumbir ante el empuje de las grandes cadenas y la especulación.

