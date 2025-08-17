El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El autócrata aficionado

Trump humilla a EE UU ante Putin, abraza la negativa rusa a una tregua y conduce a Zelenski a otra encerrona en la Casa Blanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

La precipitada cumbre en Alaska se recordará por la obsequiosa bienvenida que Donald Trump dispuso para Vladímir Putin, ilustrada por el episodio infame de los ... militares arrodillados para tender la alfombra roja que ha tenido que escocer en el Pentágono. Una deferencia humillante para Estados Unidos que el presidente escatima a los más leales aliados de su país pero derrocha con el dirigente de un Estado hostil que pugna desde hace más de una década por controlar Ucrania y desestabilizar la Unión Europea y la OTAN. En la puesta en escena entre el autócrata aficionado y el profesional del matonismo, Putin robó todos los planos y, para desgracia de los ucranianos, impuso una agenda de máximos que ahora su anfitrión ya defiende como propia.

