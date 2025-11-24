Arkaute, examen bajo sospecha

Comenta Compartir

La investigación abierta por la Ertzaintza para determinar la limpieza de los exámenes que se organizan para acceder a la Academia Vasca de Policía revela ... hasta qué punto puede llegar el descontrol en Arkaute y, a la vez, la necesidad de aplicar con urgencia medidas correctoras. Entre ellas, la decisión de Asuntos Internos de purgar el proceso de selección, bajo sospecha por la proliferación de denuncias de los aspirantes. La unidad policial que investiga las irregularidades, activada en esta crisis tras la llegada a la dirección del centro de formación de Jon Goikolea, exasesor de Juan Mari Atutxa en su etapa en Interior, ha iniciado una ronda insólita de interrogatorios a candidatos a ertzainas y policías locales que preparaban sus oposiciones en academias privadas. Por un lado, trata de esclarecer si se han filtrado exámenes de Arkaute a ellas. Y por otro, el grado de implicación de ertzainas que han impartido clases en esos centros, haciendo presuntamente negocio con el uso de información privilegiada. El Departamento de Seguridad que lidera Bingen Zupiria está obligado a blindar la cadena de custodia en las OPE y a ventilar Arkaute para acabar con la peligrosa impresión de falta de mando.

