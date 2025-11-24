El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irekia

Arkaute, examen bajo sospecha

Editorial

Editorial

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

La investigación abierta por la Ertzaintza para determinar la limpieza de los exámenes que se organizan para acceder a la Academia Vasca de Policía revela ... hasta qué punto puede llegar el descontrol en Arkaute y, a la vez, la necesidad de aplicar con urgencia medidas correctoras. Entre ellas, la decisión de Asuntos Internos de purgar el proceso de selección, bajo sospecha por la proliferación de denuncias de los aspirantes. La unidad policial que investiga las irregularidades, activada en esta crisis tras la llegada a la dirección del centro de formación de Jon Goikolea, exasesor de Juan Mari Atutxa en su etapa en Interior, ha iniciado una ronda insólita de interrogatorios a candidatos a ertzainas y policías locales que preparaban sus oposiciones en academias privadas. Por un lado, trata de esclarecer si se han filtrado exámenes de Arkaute a ellas. Y por otro, el grado de implicación de ertzainas que han impartido clases en esos centros, haciendo presuntamente negocio con el uso de información privilegiada. El Departamento de Seguridad que lidera Bingen Zupiria está obligado a blindar la cadena de custodia en las OPE y a ventilar Arkaute para acabar con la peligrosa impresión de falta de mando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9 La pareja que vivió 25 años en el Carlton
  10. 10 El negocio que la protagonista de Patria tenía montado en su caserío por si no triunfaba como actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arkaute, examen bajo sospecha

Arkaute, examen bajo sospecha