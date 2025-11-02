El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alto el fuego a discreción

Editorial

Editorial

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El plan impuesto por Donald Trump en Gaza apenas avanza en la primera fase, que debía conducir a la liberación completa de los rehenes y ... a una tregua. Las familias recuperaron a los secuestrados vivos, pero la devolución de los restos de los fallecidos se está revelando tan compleja como cabía esperar en un territorio devastado. El bloqueo israelí de los medios para localizar los cuerpos e identificarlos favorece errores desgraciados, de los que se sirve el Gobierno hebreo para administrar a su conveniencia el alto el fuego.

