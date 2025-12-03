El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acoso escolar, la peor lección

Editorial

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:00

El acoso escolar se ha convertido en la peor lección del curso pasado en los centros de enseñanza del País Vasco. Los casos de 'bullying' ... se han disparado en las aulas al experimentar un crecimiento exponencial en apenas dos años -de 213 a 522 expedientes documentados de distinta gravedad-. La convivencia en clase puede medirse de muy diferentes maneras, pero el asedio es la forma más cruel de todas ellas. Recientemente todas las alarmas de las autoridades educativas se encendieron por el aumento de las agresiones de alumnos a profesores. Un fenómeno quizá más soterrado que el registrado entre estudiantes, pero igualmente aborrecible y dañino para los afectados. Lo cierto es que los episodios de ataques en el alumnado se han incrementado de forma notable, dejando una huella de sufrimiento de un profundo alcance, tanto en los colegios como en las familias de las víctimas. En Bizkaia son 326 los jóvenes damnificados por esta lacra -dos casos cada día lectivo-, mientras que en Álava son 65 y en Gipuzkoa, 131, según las estadísticas del Departamento de Educación. Son las caras de un dolor que exige mejorar los protocolos de detección y urge a revalidar el necesario respeto mutuo.

