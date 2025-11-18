El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Acoso, no cabe mirar a otro lado

Editorial

Editorial

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

El acoso denunciado por la profesora del instituto público de Plentzia ha permitido sacar a la luz la gravedad de las presiones que puede sufrir ... la comunidad docente ante alumnos capaces de reventar la convivencia con actos que superan los límites de la travesura, a pesar de su juventud. Cuando se aborda el preocupante fenómeno del hostigamiento en clase, los escolares menores son el eslabón más débil. Pero el caso de Nagore, la andereño víctima de los ataques en su casa en Gorliz en la noche de Halloween, añade inquietud por la corta edad de sus autores -de 12 a 14 años- y la reiteración de las faltas de respeto en los últimos ocho años. El profesorado debe impartir sus conocimientos con seguridad para que su trabajo no sea un ejercicio de resistencia y valentía, impropio de la noble tarea de la educación. Es el momento de aprender de la lección, en un compromiso que no solo atañe a la Ertzaintza y el Gobierno vasco en su apoyo a la afectada y la búsqueda del castigo acorde al problema. Si el 'bullying' exige a familias, profesores y estudiantes no mirar a otro lado, el sufrimiento de la maestra merece al menos la misma consideración y alerta por empatía con ella y prevención del acoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  3. 3

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  4. 4

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  5. 5 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  6. 6

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  7. 7

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  8. 8

    El asesino de Buesa y su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Acoso, no cabe mirar a otro lado

Acoso, no cabe mirar a otro lado