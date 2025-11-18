Acoso, no cabe mirar a otro lado

Comenta Compartir

El acoso denunciado por la profesora del instituto público de Plentzia ha permitido sacar a la luz la gravedad de las presiones que puede sufrir ... la comunidad docente ante alumnos capaces de reventar la convivencia con actos que superan los límites de la travesura, a pesar de su juventud. Cuando se aborda el preocupante fenómeno del hostigamiento en clase, los escolares menores son el eslabón más débil. Pero el caso de Nagore, la andereño víctima de los ataques en su casa en Gorliz en la noche de Halloween, añade inquietud por la corta edad de sus autores -de 12 a 14 años- y la reiteración de las faltas de respeto en los últimos ocho años. El profesorado debe impartir sus conocimientos con seguridad para que su trabajo no sea un ejercicio de resistencia y valentía, impropio de la noble tarea de la educación. Es el momento de aprender de la lección, en un compromiso que no solo atañe a la Ertzaintza y el Gobierno vasco en su apoyo a la afectada y la búsqueda del castigo acorde al problema. Si el 'bullying' exige a familias, profesores y estudiantes no mirar a otro lado, el sufrimiento de la maestra merece al menos la misma consideración y alerta por empatía con ella y prevención del acoso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Plentzia