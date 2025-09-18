El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

EE UU se acerca a China por interés

Editorial

Editorial

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:01

La ronda de reuniones celebrada en Madrid entre delegaciones de Estados Unidos y China supone la apertura de un paréntesis en el pulso que libran ... por el mercado tecnológico y el orden mundial. El despliegue militar del régimen de Xi Jinping, en compañía de Putin, no ha sido un obstáculo para que el Gobierno de Donald Trump abordase la continuidad de TikTok en Estados Unidos, a pesar del riesgo de que Pekín tuviera acceso a datos de los usuarios -sólo en EE UU, 150 millones-. Para Trump, que ha anunciado un acuerdo sin dar detalles, la plataforma fue un trampolín electoral en su regreso a la Casa Blanca, al ser un soporte muy utilizado por jóvenes aliados de la ola MAGA. La cita con China, que supo plantarse ante la ofensiva de aranceles del magnate, evidencia que Trump se mueve en el concierto internacional por un indisimulado interés y diferente vara de medir con sus interlocutores. Ayer inició en el Castillo de Windsor su visita oficial al Reino Unido, antesala de un encuentro con su primer ministro para cerrar un acuerdo comercial. En claro contraste, citó a Ursula von der Leyen en su hotel escocés mientras jugaba al golf para someter a la UE a sus caprichos arancelarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  3. 3 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  4. 4

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  5. 5

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  6. 6

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 ¿Y si estamos ante un asesino en serie en Bilbao?
  10. 10 Ola de calor para despedir el verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EE UU se acerca a China por interés

EE UU se acerca a China por interés