dudas Soy incapaz de digerir la idea de que se le otorgue la jefatura del Estado a alguien que no ha sido elegido en las urnas FERNANDO LUIS CHIVITE Sábado, 24 noviembre 2018, 01:04

Pablo Iglesias lleva un tiempo intentando sacar a debate la cuestión de la Monarquía en España. ¿Para qué sirve hoy la Monarquía?, se preguntaba el pasado jueves en un artículo publicado en un diario nacional. Y ese mismo día, a modo de respuesta impertinente, Hermann Tertsch decía que sirve «para evitar que sea necesaria una guerra para impedir una dictadura de Pablo Iglesias». Bien, el improperio de Tertsch solo pretende dirigir la cuestión hacia la senda del absurdo y, como nadie quiere eso (al menos, yo no), voy a evitar comentarlo. Pero la pregunta, como tal, tiene sentido. Creo que es oportuna. Creo que le interesa a mucha gente y creo que merece respuestas serias. Al preguntarse por la utilidad de la Monarquía, Iglesias parece dispuesto a admitir que la mera utilidad bastaría para justificarla. De hecho, así fue durante la Transición. O en todo caso, ese es el relato que mayoritariamente hemos decidido creer. Pero la Transición ya pasó y el ejército ya no es franquista (confiemos en ello). Cuando digo que este tema le interesa a mucha gente, en realidad no sé a cuánta. Y no lo sé porque no se puede saber. E Iglesias llama la atención también sobre esto. Es decir, sobre el hecho de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se haya empeñado y siga empeñándose en no preguntar a la ciudadanía acerca de esta cuestión. Si a ti te preguntaran para qué sirve hoy la Monarquía, ¿qué contestarías?

A mí, por lo menos, me gustaría saber cuál es el porcentaje de españoles que opinan una cosa o la contraria. Porque me da la impresión de que la Monarquía ha perdido muchos adeptos en los últimos años. Personalmente, soy incapaz de digerir la idea de que se le otorgue la jefatura del Estado a alguien que no ha sido elegido en las urnas. Sin más. Mi cerebro no puede con eso. ¿Es un cuento de hadas infantil? ¿Estamos en el medievo? Si en realidad el soberano es el pueblo (que lo es, eso nadie lo pone en duda, supongo), el Rey vendría a ser algo así como una especie de alto funcionario. Pero (y esto es lo increíble), un funcionario nombrado a dedo. Imagina por un momento que el puesto de juez fuera también hereditario. O el de ministro. ¿Qué te parecería que ahora el embajador en Londres fuera el hijo de Federico Trillo? Tal como yo lo veo, la Casa Real española es una empresa pública, al menos en tanto en cuanto se sostiene con dinero público. Y los beneficios que produce son bastante discutibles. Sobre todo porque, si los hay, son inmateriales y subjetivos. Cada vez que, por la razón que sea, veo a la familia real en los medios tengo la sensación de estar asistiendo a un teatrillo de otra época, a una burda representación. Mi cerebro intenta convencerse de que esto no puede durar ya mucho más. Pero, ¿quién sabe? Una encuesta bien hecha podría aclararnos algunas dudas.