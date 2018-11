Dignidad en Alsasua El germen de odio contra los cuerpos policiales del Estado sigue ahí y se alimenta Acto en apoyo a las cuatro víctimas de Alsasua. / Jose Mari López TONIA ETXARRI Lunes, 5 noviembre 2018, 00:53

Es Alsasua. Donde un grupo de individuos apaleó a dos guardias civiles y sus parejas hace dos años. Ahí fueron los constitucionalistas ayer a homenajear a las cuatro víctimas. No estuvieron todos. Faltó el Partido Socialista. Y por el PP del País Vasco solo fue un representante del partido en Bizkaia. Pero los que consiguieron celebrar el acto volvieron a dejar en evidencia que un pueblo donde los radicales imponen su discurso del odio contra cualquier representación del Estado necesita aire fresco. Democracia, tolerancia y libertad. Que de esos valores andan algo escasos. A Albert Rivera, Fernando Savater, el PP de Navarra y Vox no les resultó fácil celebrar el acto entre lanzamientos de piedras, insultos y el tañido de las campanas de la iglesia, utilizadas por quienes quisieron impedir su libertad de expresión. Es cierto que después de tantas manifestaciones de apoyo a los agresores durante estos dos años, los actos de homenaje a los agredidos han sido más bien escasos. Y a los activistas vecinales, que no están acostumbrados, les molestan las visitas de los que no son partidarios.

Días después de aquella paliza, el 15 de octubre de 2016, a los dos agentes y sus parejas, cuatro miembros de Covite fueron a Alsasua. Se presentaron en un acto de reafirmación abertzale. Eran tan solo cuatro. El pulso escénico duró poco tiempo. El suficiente para que Consuelo Ordoñez y sus tres acompañantes levantaran unos carteles en los que se podía leer: «odio fuera. No os tenemos miedo. Sin pistolas no sois nadie». Recibieron tal salva de insultos que se tuvieron que retirar. El malogrado Fernando Altuna luego se lamentaría: «los fascistas nos han llamado fascistas. Eso es la normalidad en Navarra».

Si repasamos las movilizaciones de este municipio del valle de la Burunda en estos dos años, vemos que la propaganda a favor de los agresores ha sido constante. Manifestantes partidarios de quienes propinaron una paliza a los dos agentes y sus parejas por el mero hecho de ser guardias civiles. Desde entonces su vida fue un infierno. La novia del teniente, María José, tuvo que abandonar Alsasua a pesar de haber vivido allí desde los tres años y donde sus padres han regentado un bar. Porque todo el mundo le fue haciendo el vacío. Eso dijo. Unos por desprecio, otros por miedo.

La existencia de movimientos como 'Alde hemendik' (fuera de aquí) y campañas como la del 'Ospa eguna' que exige la expulsión de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la comunidad navarra) son reveladoras. Indican que el germen de odio hacia los cuerpos policiales que representan los últimos reductos presenciales del Estado sigue allí. Y se alimenta. El Parlamento navarro, que en su día participó en una manifestación para presionar a los jueces que tenían que emitir sentencia contra los ocho acusados de haber agredido a los guardias pero que rechazó sumarse a un acto de desagravio a las víctimas, había recomendado prudencia a los ciudadanos de Alsasua frente al acto de ayer. Que dieran una respuesta desde la «dignidad inteligente». Y todo lo que les dio su inteligencia fue para arrojar estiércol en la plaza donde se iba a celebrar el acto. Insultar, boicotear y buscar un enfrentamiento que no llegó a producirse porque las fuerzas de seguridad lo impidieron.

Si Alsasua se caracteriza por su defensa de la libertad, la pluralidad y la honradez , como dijo el Parlamento navarro en una declaración institucional, al día siguiente de la paliza con ensañamiento contra los agentes tendría que haber salido todo el pueblo a la calle a protestar contra aquel episodio violento. Pero se hizo lo contrario. Silencio y vacío para los agredidos. Y presión a la justicia para que rebajasen las condenas. Así está el panorama en esta villa navarra.

Tanto Albert Rivera como Beatriz Sánchez, víctima del atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, centraron el foco en sus intervenciones. Cuando agreden a un guardia civil intentan liquidar al Estado, dijeron. Eso es lo que pretenden los independentistas utilizando Alsasua como laboratorio de territorio libre de presencia del Estado. Pero los socialistas de Sánchez creen que con este tipo de homenajes se caen en provocaciones. Y en su obsesión por situarse en frente de Ciudadanos ayer hablaron de las tres derechas incluyendo, se supone, a Fernando Savater en el 'totum revolutum'. ¿Quién provocó ayer en Alsasua? En cuanto el presidente del Gobierno se digne a comparecer ante la prensa, se lo podríamos preguntar.