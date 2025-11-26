El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, junto a Donald Trump en la visita del presidente de EE UU a Japón en octubre. Reuters

Trump abre nuevos frentes

La propuesta para poner fin a la contienda ucraniana, que se gestó sin la participación europea, implica una rendición de difícil asunción para los ucranianos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:24

Donald Trump, que vive y gobierna al mundo pensando en ser premiado con el Nóbel de la Paz, no descansa en sus inquietudes bélicas. Inauguró ... la Presidencia anunciando algunos objetivos para expandir el territorio, ya muy amplio, de los Estados Unidos, con la anexión de Groenlandia, el canal de Panamá y hasta el delirio de incorporar a Canadá a los actuales cincuenta Estados que integran la Federación que preside.

