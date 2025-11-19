El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un participante de la Marcha Verde asiste a las celebraciones de su 50.º aniversario EFE

El «Rey Franco» y el Sáhara

Las férreas dictaduras que gobernaban en todos los países implicados permitieron que las negociaciones, a menudo abruptas, se mantuvieran en un secreto tenso

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

El futuro del Sahara Occidental, la última colonia del imperio español, llevaba bastante tiempo ya en litigio cuando hace cincuenta años en estos días, el ... rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a muchas miles de personas para conquistarla a pecho descubierto y sin disparos, pero con graves riesgos. Las férreas dictaduras que gobernaban en todos los países implicados permitieron que las negociaciones, a menudo abruptas, se mantuvieran en un secreto tenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  2. 2

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  3. 3 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  4. 4 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7

    Agredida por su abuelo cuando era niña: «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  8. 8 Segunda redada en una semana en el parking de una discoteca de Ugao: una joven de 25 años investigada por tráfico de drogas y 51 identificados
  9. 9 Getxo respalda a sus funcionarios en el derribo del palacete
  10. 10

    Retenciones en la A-8 por el camión volcado este lunes en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El «Rey Franco» y el Sáhara

El «Rey Franco» y el Sáhara