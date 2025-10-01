El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump AFP

La diplomacia en punto muerto

Trump es, sin duda, el mayor obstáculo con que tropiezan los profesionales esforzados en recuperar el respeto que en estos últimos años se ha roto entre pueblos, religiones y países

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:26

Corren malos tiempos para diplomacia, la actividad que en las circunstancias actuales más se echa de menos. Con dos guerras eternizándose y el mundo cada ... vez más descontrolado, se vuelve más necesaria. Pero la realidad es que lejos de estimular su trabajo, siempre difícil, quienes más la necesitan se lo ponen más difícil. Con personajes como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, por citar algunos nombres, capitaneando odios y ambiciones, poco pueden hacer los argumentos y buenos modos diplomáticos para salvar vidas y restablecer la normalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  3. 3

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  4. 4

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  5. 5

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  6. 6 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  10. 10 La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La diplomacia en punto muerto

La diplomacia en punto muerto