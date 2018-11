El deterioro ético El material docente del Gobierno vasco para explicar la infame historia del terrorismo es una barbaridad, una ofensa a las víctimas, al sentido común y al pueblo vasco democrático MANUEL MONTERO Martes, 6 noviembre 2018, 00:03

El terrorismo provocó en el País Vasco una catástrofe ética intensa y duradera: todavía no la hemos superado. Las escenas vergonzosas que la describen se han sucedido hasta la actualidad.

Fuese por la fascinación que suscita la violencia, fuese por las interpretaciones políticas que la acompañaron desde el primer momento, se produjo una segmentación moral en la sociedad. Quedó dividida entre quienes repudiaban los asesinatos -inicialmente se lo tenían que callar- y quienes los metían en el saco de la lucha armada.

Una circunstancia de nuestra historia reciente: hasta hace unos diez años cualquier adolescente debía preguntarse si matar es malo o bueno, si cabía la violencia como forma de acción política. Tarde o temprano tenía que definirse al respecto. Su respuesta no solía diferir de la actitud predominante en su entorno, pero constituía una honda falla en la sociedad vasca que ese interrogante fuese obligado.

La escisión ética tuvo más importancia que la división nacionalista/no nacionalista y no fue mera transposición de esta. Durante algún tiempo, sectores luego llamados 'constitucionalistas' compartieron la relativización del terrorismo, por el hábito antifranquista de otorgarle a ETA una legitimidad de la que siempre careció. Con la transición, se fue reduciendo la neutralidad ética frente al terror. Sin embargo, la experiencia histórica muestra algunas disonancias que dejarían sus secuelas.

De entrada, sorprende la aceptación moral con que el nacionalismo moderado -un movimiento que partía de sólidas convicciones religiosas- asistió al nacimiento y consolidación de ETA. Discrepó del recurso a la violencia, pero lo hizo por razones prácticas -porque no constituía una forma eficaz de lograr las metas nacionales-, no por razones éticas o democráticas. El planteamiento subsistió durante décadas, cuando usó el concepto de lucha armada en vez de terrorismo. Y estaba la convicción de que 'los luchadores armados' formaban parte de su misma comunidad. Tal proximidad no se la concedía a los no nacionalistas ni a las víctimas.

Hubo otro fenómeno anómalo -o paranormal-: la Iglesia relativizó también el terrorismo y marcó distancias con las víctimas. Quizás sea el comportamiento más difícil de comprender en esta historia. Gestó esa imagen de una Iglesia vasca sectaria y adusta, de espaldas a parte de su feligresía y volcada en la atención político-espiritual a una imaginaria comunidad nacionalista. Actuó globalmente -hubo excepciones- como si las víctimas quedasen fuera de sus compromisos éticos, mientras los victimarios fueron objeto de sus reflexiones 'místicas'. Nunca ha pedido perdón de forma rotunda, no perifrástica, sobre tales actitudes. ¿Sigue pensando que estuvieron donde debían? La Iglesia gestiona y difunde valores espirituales, por lo que su opción contribuyó especialmente al deterioro ético, a crear una suerte de secano moral.

En tercer lugar, con el paso de los años se fue asociando el final del terrorismo con la convivencia: paz y convivencia, se decía. Este concepto de convivencia no conllevaba una ética democrática que condenase taxativamente el terror. El objetivo básico de los 'planes de paz y convivencia' era la aceptación social de los terroristas y sus apoyos. Que no fuese necesario su arrepentimiento, que nuestro sistema político asumiese como normal una ética antidemocrática, que comprendiese el terror y la violencia. Incluía el reconocimiento de las víctimas pero tenía más peso argumental la aceptación del radicalismo violento. Las víctimas cumplieron una función instrumental: el principal objetivo de esta peculiar 'convivencia' no era la convivencia plural entre demócratas sino admitir como tales a quienes practicaron la violencia sin abominar de hacerlo.

Hubo otros momentos, pero en el camino de las catástrofes éticas ocupó un lugar señero el acuerdo de 1998 entre PNV, EA y ETA, que rechazaba a los «enemigos de Euskal Herria», identificándolos con PP y PSOE y, se supone, con sus votantes. Semejante alianza con los terroristas contra los demócratas sigue siendo difícil de entender. Implicaba un futuro de exclusión para la mitad de la ciudadanía vasca. Tampoco hay noticias de petición de disculpas o muestras de arrepentimiento.

Veinte años después y acabado el terrorismo, aletea aún el sectarismo moral, que implica el destrozo ético. ¿Siguen soñando con futuros basados en una democracia condicionada, al margen de los valores compartidos en las democracias occidentales? Se diría que subsiste el propósito de basar la convivencia en la aceptación social del terrorismo que niega la democracia, con repudio de los principios éticos mínimos.

Tiene que ser esa la explicación del material docente preparado por el Gobierno vasco para explicar la infame historia del terrorismo. Es una barbaridad, una ofensa a las víctimas, al sentido común y al pueblo vasco democrático. Desarrolla una argumentación que ennoblece al terror, falsifica la historia y sigue el dictado de quienes lo jalearon. ¿Uno de los fundadores de ETA, de trayectoria ética deplorable, puede dar una interpretación democrática del terrorismo? ¿Superaremos el periodo de ETA sin condenas taxativas y con una mezcolanza de violencias y periodos históricos al gusto del terror cuando quería legitimarse?

A este paso, echaremos de menos la costumbre de mirar para otro lado.

Resulta inadmisible que los poderes públicos pretendan que sigamos en esa sima ética. ¿Quieren trasladar a las siguientes generaciones el deterioro moral que nos ha marcado?