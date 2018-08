¿Quién defiende al rey? La campaña contra la Monarquía requiere una respuesta más contundente del Gobierno TONIA ETXARRI Domingo, 5 agosto 2018, 23:08

El Rey Felipe VI no sólo ya no es el rey de los catalanes, según el presidente de la Generalitat sino que, además, tiene que pedir perdón. Pero Pedro Sánchez, en su intención de rebajar la tensión dialéctica con los independentistas y populistas que le han aupado hasta La Moncloa, ha preferido responder a la provocación de Quim Torra limitándose a confirmar la participación del Rey en el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils el próximo 17 de agosto. Quizás habría tenido que reaccionar a la campaña de acoso contra la Monarquía con una defensa cerrada de quien ostenta la más alta representación del Estado. Porque la actitud del presidente catalán (y delegado de Puigdemont) viene siendo un desafío constante al marco constitucional.

Cuando Sánchez habla de la necesidad de recuperar la 'normalidad política' se refiere a establecer una vía de negociación que resuelva problemas. Bien. Pero los secesionistas como Quim Torra y sus compañeros de viaje (en Euskadi también tenemos quienes quieren seguir la estela independentista catalana) le dan otro significado a la normalidad. Su estado natural sería romper el pacto constitucional y declarar la república independiente. Y como ese escenario supondría tener que vulnerar la ley, empezarían a querer funcionar como un Estado propio de forma unilateral. Ya lo intentaron. Y por haberse saltado las normas, unos se fugaron y otros terminaron en prisión provisional. Siguen en eso. Torra lo repite a quien lo quiere oír. Por lo tanto, la 'operación diálogo' no tiene muchos visos de prosperar. Sánchez, para diferenciarse del anterior gobierno del PP, dice que no quiere abrir «ni una vía judicial más». Pero si los gobernantes catalanes persisten en vulnerar la legalidad, tendrá que pensar en cómo se hace respetar el Estado democrático. Una situación, de las muchas que tiene que sortear el nuevo presidente del Gobierno, que se presenta muy complicada.

Porque los independentistas catalanes no le perdonan a Felipe VI su discurso, dos días después del 1 de octubre, cuando se celebró la farsa del referéndum ilegal organizado por la Generalitat sobre la independencia. Aquel mensaje institucional en el que se refirió a la vulneración sistemática de la legalidad por parte de los gobernantes catalanes que demostraron una «deslealtad inadmisible» y en el que habló de «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña» emplazando al Gobierno de España a asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, desató las iras de Puigdemont y sus compañeros de viaje.

Desde entonces, la campaña contra el Monarca ha sido constante. Quim Torra diciendo que Felipe VI «ya no es el Rey de los catalanes» y que no pensaba invitarlo a ningún acto. Pero el presidente del Gobierno no respondió a ese desplante. Se limitó a confirmar que el jefe del Estado estará en Barcelona el próximo 17 de agosto. Homenajeando a las víctimas de los atentados yihadistas del año pasado. Como debe ser.

Felipe VI no se puede defender de una campaña de acoso porque su papel de árbitro le impide situarse al mismo nivel que un presidente autonómico. Puede desmentir una falsedad , como ha hecho la Casa Real con las fantasías del presidente del Parlamento balear sobre los puentes de diálogo. Pero no puede entrar en la provocación de quienes le instan a pedir perdón.

Esa dialéctica la tiene que establecer el presidente del Gobierno de turno en su obligación de defender las instituciones del Estado. Máxime en un momento en el que la apertura de la veda contra la Monarquía constitucional requiere una respuesta contundente. Los independentistas, acompañados de los grupos antisistema, quieren forzar la desestabilización de España y están contemplando la posibilidad de plantear un referéndum sobre la Monarquía. De ahí se ven a un paso de liquidar lo que ellos llaman el «régimen del 78». No son buenos momentos para la Corona. Ni para la Constitución. Por lo tanto, tampoco para el presidente del Gobierno. Sus socios nacionalistas y populistas no le dejan margen para defender a quien representa a la máxima institución del Estado. Debería hacerlo. Su relativismo, que le está llevando a minimizar los problemas que conlleva el desafío rupturista, le puede servir para confundir la cocina del CIS con la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Pero no puede llevarle a creer que la Generalitat le va a dejar de presionar.